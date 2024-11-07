Илья Воробьев высказался после поражения от «Спартака» (1:2).

– Было предостаточно моментов, чтобы сравнять, выйти вперед. Не нашли подходы к чужим воротам.

– Третий матч против «Спартака» и третье поражение. Насколько неприятно проигрывать принципиальному сопернику?

– Неприятно, конечно, особенно проигрывать в одну шайбу. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, ведь забрасывать одну шайбу – это мало.

– Как сильно повлиял на игру длительный перерыв между матчами?

– Конечно, это повлияло, ведь игровой ритм сбивается, но это не оправдание.

– Какой статус у Владислава Провольнева?

– На Провольнева мы рассчитываем, но у него не очень (хорошие) показатели. Шанс исправить ситуацию у него будет.

– Когда вы брали запрос на просмотр пропущенной шайбы, была уверенность в этом?

– Была уверенность, что была помеха вратарю, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.