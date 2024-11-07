Воробьев о 3-м поражении от «Спартака» подряд: «Неприятно, конечно, особенно проигрывать в один гол. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, забрасывать одну шайбу – это мало»
– Было предостаточно моментов, чтобы сравнять, выйти вперед. Не нашли подходы к чужим воротам.
– Третий матч против «Спартака» и третье поражение. Насколько неприятно проигрывать принципиальному сопернику?
– Неприятно, конечно, особенно проигрывать в одну шайбу. Сказал ребятам, что надо переламывать как-то, ведь забрасывать одну шайбу – это мало.
– Как сильно повлиял на игру длительный перерыв между матчами?
– Конечно, это повлияло, ведь игровой ритм сбивается, но это не оправдание.
– Какой статус у Владислава Провольнева?
– На Провольнева мы рассчитываем, но у него не очень (хорошие) показатели. Шанс исправить ситуацию у него будет.
– Когда вы брали запрос на просмотр пропущенной шайбы, была уверенность в этом?
– Была уверенность, что была помеха вратарю, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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