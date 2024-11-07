Даниил Мисюль: «В Ньюарке небезопасно. Много темнокожих. Когда едешь на арену, видишь, как на лавочках, под мостами люди спят. Вечером лучше не гулять»

Даниил Мисюль поделился впечатлениями от посещения Нью-Йорка.

– Как вам Ньюарк, где находится арена «Девилс»? По-моему, не самый благополучный город.

– Да, в районе, где находится арена, никто не живет. Даже в гостинице рядом со стадионом не останавливаются, когда кемп, живем в отеле в 20-25 минутах от стадиона. Так как в Ньюарке небезопасно.

В городе много темнокожих. Когда едешь на арену, то постоянно видишь, как на лавочках, под мостами люди спят. Днем там нормально, а вечером лучше не гулять.

– Как вам Нью-Йорк?

– Всегда хотел там побывать. Очень много людей на Манхэттене, на машине вообще невозможно передвигаться, нигде не припарковаться. Мы с женой приехали погулять в Центральный парк, так час парковку искали, – сказал защитник системы «Нью-Джерси » Даниил Мисюль .