Мисюль дебютировал в НХЛ в игре против «Тампы»: 1 блок, 1 хит и «минус 1» за 12:23
Даниил Мисюль провел первый матч в НХЛ.
Защитник «Нью-Джерси» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Тампы» (5:8).
Даниил Мисюль провел на льду 12:23 (полезность «минус 1»), отметился 1 блоком и 1 силовым приемом. Также он допустил 1 потерю шайбы.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости