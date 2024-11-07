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  • Мисюль о Ютике: «Вышли с женой прогуляться. Шли и стали замечать, что все выглядит хуже и хуже, появились странные люди: кто-то на асфальте лежит, кто-то орет. Повернули обратно»
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Мисюль о Ютике: «Вышли с женой прогуляться. Шли и стали замечать, что все выглядит хуже и хуже, появились странные люди: кто-то на асфальте лежит, кто-то орет. Повернули обратно»

Защитник Даниил Мисюль рассказал о жизни в США.

– Ютика совсем небольшой город на 63 тысячи человек. Развлечения есть?

– Город маленький, особо развлечений нет. Можем в парке погулять. Ничего особенного нет. Он еще не самый безопасный. Рассказывать особо нечего. 

– В некоторые районы лучше не ходить?

– Да, есть районы, куда лучше не ходить. Там, где мы живем, лучший район в плане безопасности. У нас есть свой небольшой парк, офис, здесь спокойно в любое время суток.

В городе лучше вечером никуда не ходить, есть районы, где лучше не появляться. 

– С вами и вашей женой инцидентов не случалось?

– В прошлом году я сначала один приехал и жил в отеле. Потом ко мне прилетела жена. Это был ее первый день в Ютике. Она предложила прогуляться по улице.

Мы вышли из гостиницы и пошли прямо. Еще было не темно, но начинало смеркаться. Было в районе семи часов вечера. Людей вообще не было на улице, здесь не принято гулять в городе.

Мы шли и стали замечать, что все выглядит хуже и хуже, появились странные люди: кто-то на асфальте лежит, кто-то орет. В общем, повернули мы обратно.

Через какое-то время ехал с сотрудником из команды, рассказал ему о нашей прогулке. Он мне сказал: «Сюда вообще не надо приезжать. Здесь опасно», – сказал защитник системы «Нью-Джерси» Даниил Мисюль.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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