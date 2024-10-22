«Нью-Джерси» вызвал Мисюля из АХЛ. Защитник может дебютировать в НХЛ против «Тампы»

Даниил Мисюль вызван в «Нью-Джерси» из фарма.

Сообщается, что 20-летний американский защитник Сиамус Кейси , набравший 4 (3+1) очка в 8 матчах, отправится в фарм.

В то же время «Нью-Джерси » вызвал Даниила Мисюля из АХЛ, россиянин может дебютировать в НХЛ 23 октября в матче против «Тампы».

Также сообщается, что Кейси является одним из четырех защитников с правым хватом в составе «Девилс», и ему пришлось играть на левом фланге вместо травмированного Люка Хьюза. В клубе решили отправить американца в АХЛ и вызвать Мисюля, у которого левый хват.