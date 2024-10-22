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«Нью-Джерси» вызвал Мисюля из АХЛ. Защитник может дебютировать в НХЛ против «Тампы»

Даниил Мисюль вызван в «Нью-Джерси» из фарма.

Сообщается, что 20-летний американский защитник Сиамус Кейси, набравший 4 (3+1) очка в 8 матчах, отправится в фарм. 

В то же время «Нью-Джерси» вызвал Даниила Мисюля из АХЛ, россиянин может дебютировать в НХЛ 23 октября в матче против «Тампы». 

Также сообщается, что Кейси является одним из четырех защитников с правым хватом в составе «Девилс», и ему пришлось играть на левом фланге вместо травмированного Люка Хьюза. В клубе решили отправить американца в АХЛ и вызвать Мисюля, у которого левый хват. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoАХЛ
logoДаниил Мисюль
logoЛюк Хьюз
Сиамус Кейси
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