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  • Звягин о 2:3 с «Адмиралом»: «Авангард» бьется за каждое очко, сегодня была лучшая игра по качеству в этой поездке. Отсутствие Спунера, Коледова и Леуки – это ротация»
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Звягин о 2:3 с «Адмиралом»: «Авангард» бьется за каждое очко, сегодня была лучшая игра по качеству в этой поездке. Отсутствие Спунера, Коледова и Леуки – это ротация»

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» от «Адмирала».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ омичи уступили в овертайме со счетом 2:3, перед этим сравняв счет за две секунды до конца основного времени.

«Равная игра. Много в атаке действовали команды, самоотверженность проявляли. Наши ребята нашли в себе силы сравнять на последних секундах, но обидно проигрывать в овертайме.

Лавка жила всю игру, парни верили, шли в атаку до последнего, и здорово, что труды вознаградились за две секунды до конца. Мы бьемся за каждое очко, в каждом матче действуем на победу.

В Хабаровске был тяжелый матч в плане физики, но сыграли достаточно грамотно. Сегодня снова повели в счете, и по качеству сегодня была лучшая игра в этой поездке.

Отсутствие Леуки, Коледова и Спунера – это ротация. Это касается и Спунера. У Гранта повреждение, надеюсь, что не серьезное. Врачи работали над ним в перерыве, но он не смог вернуться на третий период. Надеюсь, что к следующей игре будет готов.

Пока по сочетаниям на следующий матч говорить рано. Заседа сегодня хорошо вошел в игру, был заметен, четко сыграл в обороне, а в атаке был одним из самых острых нападающих», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Омский клуб идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 22 матча.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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