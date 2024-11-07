«Авангард» уступил «Адмиралу» в овертайме, отыгравшись за 2 секунды до конца 3-го периода
«Авангард» уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
В основное время омичи сумели отыграться за 2 секунды до конца третьего периода. В формате «6 на 5» шайбу забросил Рид Буше.
Победный гол на счету форварда «Адмирала» Вячеслава Основина.
«Авангард» идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 22 матча.
«Адмирал» расположился на пятой позиции на Востоке. В их активе 26 баллов после 24 игр.
Крикунов об «Авангарде»: «Не думаю, что команда «плавит» Звягина. Он коммуникабельный, нормальный человек. Омичам очень не хватает Ткачева»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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