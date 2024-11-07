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«Авангард» уступил «Адмиралу» в овертайме, отыгравшись за 2 секунды до конца 3-го периода

«Авангард» уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В основное время омичи сумели отыграться за 2 секунды до конца третьего периода. В формате «6 на 5» шайбу забросил Рид Буше.

Победный гол на счету форварда «Адмирала» Вячеслава Основина.

«Авангард» идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 22 матча.

«Адмирал» расположился на пятой позиции на Востоке. В их активе 26 баллов после 24 игр.

Крикунов об «Авангарде»: «Не думаю, что команда «плавит» Звягина. Он коммуникабельный, нормальный человек. Омичам очень не хватает Ткачева»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoКХЛ
logoВячеслав Основин
logoАдмирал
logoРид Буше
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