«Авангард» уступил «Адмиралу» в овертайме, отыгравшись за 2 секунды до конца 3-го периода

«Авангард» уступил «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В основное время омичи сумели отыграться за 2 секунды до конца третьего периода. В формате «6 на 5» шайбу забросил Рид Буше .

Победный гол на счету форварда «Адмирала» Вячеслава Основина .

«Авангард » идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 22 матча.

«Адмирал » расположился на пятой позиции на Востоке. В их активе 26 баллов после 24 игр.

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