Орлов и Свечников сделали передачи в матче с «Филадельфией». Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 12 из 16 бросков
Дмитрий Орлов и Андрей Свечников набрали очки в матче с «Филадельфией».
«Каролина» одержала победу со счетом 6:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник Дмитрий Орлов (18:56 на льду) и нападающий Андрей Свечников (15:30 на льду) отметились результативными передачами в этой игре.
Голкипер «Харрикейнс» Петр Кочетков пропустил четыре шайбы, отразив 12 из 16 бросков соперника.
Орлов набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 9» в 11 матчах чемпионата. В активе Свечникова 12 (5+7) баллов при полезности «минус 1» в 11 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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