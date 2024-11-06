Орлов и Свечников сделали передачи в матче с «Филадельфией». Кочетков пропустил 4 шайбы, отразив 12 из 16 бросков

Дмитрий Орлов и Андрей Свечников набрали очки в матче с «Филадельфией».

«Каролина » одержала победу со счетом 6:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Защитник Дмитрий Орлов (18:56 на льду) и нападающий Андрей Свечников (15:30 на льду) отметились результативными передачами в этой игре.

Голкипер «Харрикейнс» Петр Кочетков пропустил четыре шайбы, отразив 12 из 16 бросков соперника.

Орлов набрал 7 (3+4) очков при полезности «плюс 9» в 11 матчах чемпионата. В активе Свечникова 12 (5+7) баллов при полезности «минус 1» в 11 играх.