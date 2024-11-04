Орлов об играх с «Вашингтоном»: «Эмоционально нелегко – 12 лет жизни не выбросишь в мусорку. Играть против ребят, которых очень уважаю – это нечто особенное»

Дмитрий Орлов высказался об особых эмоциях в играх с «Вашингтоном».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина » обыграла «Кэпиталс» со счетом 4:2. Российский защитник «Харрикейнс» выступал за «Вашингтон » с 2011 по 2023 год.

«Нелегко психологически и эмоционально – 12 лет жизни не выбросишь в мусорку. Играю против ребят, которых знаю, и очень уважаю как людей, и как игроков. Так что это нечто особенное, и это важная победа для команды.

У нас хороший отрезок – шесть побед подряд. Мы всегда хорошо начинаем, так что будем продолжать в том же духе и отталкиваться от этого», – сказал Дмитрий Орлов .

Орлов о голевой серии Овечкина: «Я рад за него. Неприятно, что Александр забил сегодня, но он гонится за рекордом»

Орлов сделал дубль в матче с «Вашингтоном», став 1-й звездой. У защитника 3+3 в 10 играх