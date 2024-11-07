Смит покинул «Барыс». Контракт расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации

Си Джей Смит покинул «Барыс».

Контракт с нападающим был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации.

В сезоне-2024/25 Си Джей Смит провел 9 матчей за «Барыс », не набрав очков при полезности «минус 7».