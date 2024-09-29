Форварды «Барыса» Оспанов и Смит включены в список травмированных
Форварды «Барыса» Руслан Оспанов и Си Джей Смит включены в список травмированных.
«В ближайших играх тренерский штаб «Барыса» не сможет рассчитывать на Коннора Смита и Руслана Оспанова.
Нападающие получили повреждения и переведены в список травмированных», – говорится в телеграм-канале клуба из Казахстана.
29-летний Смит не набрал ни одного очка в 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 7».
20-летний Оспанов забросил 1 шайбу в 6 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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