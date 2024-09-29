Форварды «Барыса» Оспанов и Смит включены в список травмированных

Форварды «Барыса» Руслан Оспанов и Си Джей Смит включены в список травмированных.

«В ближайших играх тренерский штаб «Барыса » не сможет рассчитывать на Коннора Смита и Руслана Оспанова.

Нападающие получили повреждения и переведены в список травмированных», – говорится в телеграм-канале клуба из Казахстана .

29-летний Смит не набрал ни одного очка в 9 играх Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «минус 7».

20-летний Оспанов забросил 1 шайбу в 6 играх.