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Барак о выборах президента США: «Я не участвовал, непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за гонкой»

Дерек Барак рассказал, что не участвовал в выборах президента США.

Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. 

– Вы участвовали в выборах президента США?

– Я не участвовал. Непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за президентской гонкой.

– Кто был вашим фаворитом?

– Вы знаете, я не политик. Так что оставлю эту тему для более умных людей, – сказал американский форвард «Витязя» Дерек Барак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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Политика
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Камала Харрис
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