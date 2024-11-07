Барак о выборах президента США: «Я не участвовал, непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за гонкой»

Дерек Барак рассказал, что не участвовал в выборах президента США.

Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

– Вы участвовали в выборах президента США?

– Я не участвовал. Непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за президентской гонкой.

– Кто был вашим фаворитом?

– Вы знаете, я не политик. Так что оставлю эту тему для более умных людей, – сказал американский форвард «Витязя » Дерек Барак .