Барак о выборах президента США: «Я не участвовал, непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за гонкой»
Дерек Барак рассказал, что не участвовал в выборах президента США.
Дональд Трамп из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
– Вы участвовали в выборах президента США?
– Я не участвовал. Непросто это сделать, находясь в России. Но я следил за президентской гонкой.
– Кто был вашим фаворитом?
– Вы знаете, я не политик. Так что оставлю эту тему для более умных людей, – сказал американский форвард «Витязя» Дерек Барак.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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