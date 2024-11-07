Миска о победе Трампа на выборах президента США: «Очень рад. Это именно то, что нужно стране сейчас»
Хантер Миска рад победе Дональда Трампа на выборах президента США.
78-летний политик из Республиканской партии выиграл президентские выборы в США, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По данным Associated Press, к данной минуте он набрал 277 голосов выборщиков – на 7 больше, чем необходимо для победы.
«Динамо» обыграло «Витязь» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Расскажи об игре. Как себя чувствовал после паузы?
– Тяжело быть вне игры так долго. Мне всегда нужно быть готовым отразить любые шайбы. Сегодня именно это и старался сделать.
– Сегодня прошли выборы в США. Следил?
– Да. Я очень рад исходу (улыбается). Это именно то, что нужно стране сейчас, – сказал американский вратарь «Динамо» Хантер Миска.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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