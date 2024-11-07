Пыленков о том, что в КХЛ появился «офис Гусева»: «С этой позиции он забивает в большинстве. Для него это как орешки щелкать»
Даниил Пыленков высказался о голах Никиты Гусева.
Защитник московского «Динамо» выразил мнение об одноклубнике после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).
— У Гусева сегодня был потрясающий гол. Как этот момент был виден с площадки?
— С этой позиции он забивает в большинстве. Для него это как орешки щелкать.
— В НХЛ есть «офис Овечкина». Можно ли сказать, что в КХЛ появился «офис Гусева»?
— Не знаю. Будем смотреть дальше, – сказал Пыленков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
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