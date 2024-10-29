  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гусев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру»
1

Гусев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру»

Никита Гусев поздравил Вадима Шипачева с установлением рекорда КХЛ.

Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.

«Очень рад за Вадима, поздравляю его с этим достижением. Это очень круто!

Как я помогал ему приблизиться к рекорду? Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру. В остальном мы старались делать свое дело на льду и приносить пользу команде.

Думаю, что каждому игроку важно преодолеть непростой этап. Сильно за него не переживал. Знал, что все у него будет хорошо!» – сказал нападающий московского «Динамо». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Купер заплакал при просмотре видео в честь Стэмкоса: «Я стал сентиментальным в зрелом возрасте. Было странно видеть Стивена не в форме «Тампы»
11 минут назад
КХЛ. «Салават» победил «Адмирал», «Барыс» проиграл «Куньлуню», ЦСКА обыграл «Торпедо», «Ак Барс» одолел «Металлург»
194сегодня, 18:47
Торопченко и «Сент-Луис» продлили контракт на год и 1,7 млн долларов
3сегодня, 18:42
Мозякин поздравил Шипачева: «Рад, что ни в одном виде спорта нет недостижимых рекордов. Ты огромный молодец!»
3сегодня, 18:35
Ротенберг поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Очень приятно, что значительную их часть Вадим заработал в СКА. Уверен, ему по силам дойти и до тысячи»
7сегодня, 18:02
Бернс заказал 100 чизбургеров для «Каролины» после матча с «Сиэтлом». Команда добиралась до Ванкувера автобусом из-за поломки в самолете
11сегодня, 17:51
Морозов поздравил Шипачева: «Не так давно рекорд Мозякина казался вечным. Вадим задал новую планку, которую будет приподнимать с каждым следующим очком»
1сегодня, 17:17
«Калгари» планировал разыграть бесплатные билеты среди болельщиков, угадавших автора 1-го гола «Вегасу». Команда проиграла 0:5
10сегодня, 17:08
Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Мозякина
34сегодня, 16:25
Журналист Руссо: «Капризов получит оффер на 13 млн долларов в год в «Миннесоте». Он лучший хоккеист в истории клуба. Слова владельца адресованы 31 клубу НХЛ: «Не смейте!»
18сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» всухую проиграл 4 матча подряд после увольнения тренера нападающих Федорова. Общий счет – 0:16
243 минуты назад
«Торпедо» проиграло 4 из 5 последних матчей, 3 – подряд. У ЦСКА 3 победы кряду
353 минуты назад
«Северсталь» выиграла 5 матчей подряд. Дальше – две игры с «Куньлунем»
1сегодня, 18:24
7 млн рублей за сезон – зарплата Шарыченкова в КХЛ по контракту с «Торпедо» (Metaratings)
2сегодня, 18:13
Шипачев о мыслях про рекорд КХЛ: «В первый сезон в Казани написали, что до Мозякина осталось 100 очков. Эту тему стали постепенно раскручивать»
сегодня, 17:31
«Динамо» Москва и «Ак Барс» поздравили Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Уверены, это еще не предел, и Вадим побьет еще множество рекордов!»
сегодня, 16:53
Рылов проводит 1000-й матч в чемпионатах России. У 39-летнего защитника 297 очков в КХЛ и Суперлиге
5сегодня, 16:43
Бардаков о 7 победах СКА подряд: «Идем от матчу к матчу, действуем в своем стиле. О победе в регулярке думать рано»
сегодня, 16:19
Буцаев и Скабелка входят в шорт-лист «Амура» на пост главного тренера
3сегодня, 15:49
КХЛ перенесла матч «Барыс» – «Автомобилист» с 3 на 7 января
сегодня, 14:39