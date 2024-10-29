Гусев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру»

Никита Гусев поздравил Вадима Шипачева с установлением рекорда КХЛ.

Сегодня 37-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в истории лиги, набрав 929-е очко.

«Очень рад за Вадима , поздравляю его с этим достижением. Это очень круто!

Как я помогал ему приблизиться к рекорду? Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру. В остальном мы старались делать свое дело на льду и приносить пользу команде.

Думаю, что каждому игроку важно преодолеть непростой этап. Сильно за него не переживал. Знал, что все у него будет хорошо!» – сказал нападающий московского «Динамо ».