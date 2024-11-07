Кубок Будущего (U20). Россия сыграет с Россией U18, Казахстан против Беларуси
В Санкт-Петербурге стартует Кубок Будущего среди молодежных сборных.
В четверг сборная России сыграет с юниорской сборной России, Казахстан — с Беларусью.
1-й тур
Казахстан U20 — Беларусь U20 – 15:00
Россия U20 — Россия U18 – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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