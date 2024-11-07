Кубок Будущего (U20). Россия сыграет с Россией U18, Казахстан против Беларуси

В Санкт-Петербурге стартует Кубок Будущего среди молодежных сборных.

В четверг сборная России сыграет с юниорской сборной России, Казахстан — с Беларусью.

Кубок Будущего

1-й тур

Казахстан U20 — Беларусь U20 – 15:00

Россия U20 — Россия U18 – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.