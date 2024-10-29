Роман Ротенберг: «Winline стала генеральным партнером Кубка Будущего. Очень важное подписание для ФХР, для развития системы сборных и молодых игроков России»

Роман Ротенберг сообщил, что Winline стала генеральным партнером Кубка Будущего.

«Рад сообщить, что компания Winline стала генеральным партнером нашего международного турнира молодежных сборных Кубок Будущего . ФХР заключила с букмекерской компанией партнерское соглашение о сотрудничестве.

Кубок Будущего пройдет с 7 по 10 ноября в Петербурге, в спортивном комплексе «Юбилейный». Напоминаю всем нашим болельщикам, что на матчи лучших российских молодых игроков можно попасть бесплатно .

Это очень важное подписание для ФХР, для развития системы сборных команд и молодых игроков нашей страны, детского хоккея, хоккея в формате «3 на 3». Наш традиционный международный турнир проводится в седьмой раз, собирая лучших молодых хоккеистов СНГ из России, Беларуси и Казахстана.

Матчи Кубка Будущего ежегодно транслируются на федеральных телеканалах, что подтверждает не только его важность для развития молодых хоккеистов, но и интерес публики, равно как и высокие охваты в социальных сетях.

Уверен, что наше сотрудничество с Winline принесет пользу хоккею, станет в последствии долгосрочным и плодотворным», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг .