Тренер России U20 о Кубке Будущего: «Беларусь и Казахстан – неплохие команды. Это не клубные игры – международные матчи накладывают отпечаток»
Турнир пройдет с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге. В нем примут участие молодежная (до 20 лет) и юниорская (до 18 лет) сборные России, а также молодежные сборные Белоруссии и Казахстана.
– Как матчи с Беларусью и Казахстаном помогают ребятам развиваться?
– Беларусь и Казахстан – неплохие команды. Почувствовать свой уровень, показать себя. Все эти международные матчи накладывают свой отпечаток. Это не клубные игры, а другое.
В КХЛ эти ребята не на ведущих ролях, а здесь в сборной нужно показать, что ты лидер и можешь повести за собой.
– Насколько сборные Беларуси и Казахстана конкурентоспособны?
– Мы примерно знаем их уровень, потому что постоянно играем. Просто не будет. У нас впереди три дня, потренируемся в полном составе, – сказал главный тренер молодежной сборной России по хоккею (U20) Николай Воеводин.
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