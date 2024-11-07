Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой в НХЛ, подарив ему шайбу с матча с «Нэшвиллом»

Александр Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой в НХЛ.

После матча с «Нэшвиллом » (3:2) капитан «Кэпиталс» вручил Теду Леонсису шайбу с победной игры.

«Я люблю вас, ребята. Люблю команду, люблю наше комьюнити. Я очень горжусь вами.

Большой день. 1000 побед. 25 лет. Давайте сделаем это еще раз», – сказал Леонсис, ставший владельцем клуба в 1999 году.