Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой в НХЛ, подарив ему шайбу с матча с «Нэшвиллом»
Александр Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой в НХЛ.
После матча с «Нэшвиллом» (3:2) капитан «Кэпиталс» вручил Теду Леонсису шайбу с победной игры.
«Я люблю вас, ребята. Люблю команду, люблю наше комьюнити. Я очень горжусь вами.
Большой день. 1000 побед. 25 лет. Давайте сделаем это еще раз», – сказал Леонсис, ставший владельцем клуба в 1999 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Coolest Game on Earth
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