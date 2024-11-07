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  • Рашевский о 4:3 с «Витязем»: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы» 
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Рашевский о 4:3 с «Витязем»: «Динамо» решило поиграть в красивый хоккей. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы» 

Дмитрий Рашевский оценил победу над «Витязем» (4:3).

Московское «Динамо» вело к 56-й минуте со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, но пропустило в концовке две шайбы.

«Во второй половине матча «Витязь» добавил в скорости, а мы где-то должны были сыграть более надежно и четко. Лишний раз надо было забросить шайбу в угол и там за нее побороться, а мы решили поиграть в красивый хоккей, и вот к чему это привело. Слава богу, что выстояли в концовке и довели встречу до победы.

Могу сказать, что это такая ловушка, когда у тебя все получается и ты ведешь с преимуществом в несколько шайб. Видишь, что соперник дает играть, и начинаешь придумывать лишнее, изображать академию, и это все, как правило, плохо заканчивается. Все 60 минут надо быть в фокусе, чтобы не повторялись такие случаи, как произошло сегодня», — сказал нападающий московского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoВитязь
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoДмитрий Рашевский
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