Пыленков о 4:3 с «Витязем»: «Динамо» играло агрессивно с первых минут. но в концовке немного сбавили темп, поэтому пропустили голы» 

Даниил Пыленков оценил победу над «Витязем» (4:3).

— Активно начали. Забили быстрые голы. Как дальше сохранить этот тонус?

— Сложно сказать. Мы вышли заряженными на победу. Играли агрессивно с первых минут. Это принесло плоды, но в концовке немного сбавили темп, поэтому пропустили голы.

— Миска появился в стартовом составе впервые с 3 октября. Есть ли у вас уверенность, когда он в воротах?

— Мы доверяем всем вратарям. Если тренерский штаб решил, что он должен играть, значит, он играет. У нас три сильных вратаря. Кто выйдет, тот и будет играть, побеждать.

— Четвертая домашняя игра подряд. Календарь такого формата влияет на игровые кондиции?

— Все нормально. Мы успеваем восстановиться. Хотелось бы больше игр, но лига решила так.

— Показалось, что все ошибки из прошлой игры сегодня были полностью устранены. Был ли разбор полетов после игры с «Торпедо» (4:5 Б)?

— Все прекрасно понимают, что в меньшинстве игру выиграть нельзя. Сегодня поправили дисциплину, и хорошо, что победили, – сказал защитник «Динамо ».