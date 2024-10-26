Владимир Крикунов: «СКА – команда без ограничений, идеальные условия. Есть элемент зависти, возможно. Никто же не чмырит «Рейнджерс» и «Торонто» в НХЛ»
СКА выиграл у «Спартака» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»
«Такие оскорбительные кричали уж не надо себе позволять, как и матом не надо ругаться.
Не только же они ходят на хоккей, там есть еще женщины, дети. Я понимаю, что у них эмоции и тому подобное, но такие вещи надо контролировать.
Не сказал бы, что у СКА относятся с презрением, но, возможно, есть какой-то элемент зависти.
СКА – команда без ограничений, идеальные условия. В НХЛ «Торонто» и «Рейнджерс» – самые богатые клубы, но никто же их не чмырит за это. Так бывает.
Раньше «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» были самые богатые клубы ещё в российской лиге. И что?
Это же не плохо, пусть все стремятся к этому. Это не тот повод, по которому надо заряжать. Это несерьезно», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов.
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