Дадонов о Панарине: «Могу позвонить ему, поболтать после матчей. Когда бываю в Нью-Йорке, можем поужинать. Обычно встречаемся, когда он приезжает в Даллас»
Евгений Дадонов рассказал об общении с Артемием Панариным и Ильей Любушкиным.
«Было здорово, когда Любушкин присоединился к команде. Теперь у меня есть с кем поговорить по-русски [в «Далласе»]. Мы часто ужинаем вместе и сидим рядом в самолетах.
После матчей я могу поболтать с Панариным. Если нужно, могу ему позвонить. Когда я бываю в Нью-Йорке, можем поужинать. Обычно, правда, встречаемся, когда он приезжает в Даллас», – сказал нападающий «Старс» Евгений Дадонов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Responsible Gambler
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