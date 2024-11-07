Дадонов о Панарине: «Могу позвонить ему, поболтать после матчей. Когда бываю в Нью-Йорке, можем поужинать. Обычно встречаемся, когда он приезжает в Даллас»

Евгений Дадонов рассказал об общении с Артемием Панариным и Ильей Любушкиным.

«Было здорово, когда Любушкин присоединился к команде. Теперь у меня есть с кем поговорить по-русски [в «Далласе »]. Мы часто ужинаем вместе и сидим рядом в самолетах.

После матчей я могу поболтать с Панариным . Если нужно, могу ему позвонить. Когда я бываю в Нью-Йорке, можем поужинать. Обычно, правда, встречаемся, когда он приезжает в Даллас», – сказал нападающий «Старс» Евгений Дадонов .