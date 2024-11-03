Прищепов из «Колорадо» – 2-й за последние 20 лет игрок из 7-го раунда драфта, дебютировавший в НХЛ в год выбора
20-летний россиянин сыграл за «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:5) на фоне большого числа травм у форвардов «Эвеланш».
Прищепов был выбран клубом из Денвера на драфте НХЛ-2024 под общим 217-м номером в 7-м раунде.
Он стал вторым игроком из 7-го раунда за последние 20 лет (после локаута-2004/05, когда 7-й раунд стал последним), дебютировавшим в лиге в год драфта.
Ранее это удалось вратарю Дилану Фергюсону (194-му номеру драфта-2017), сыгравшему 1 матч за «Вегас» в сезоне-2017/18 – тоже на фоне травм у других игроков.
Отметим, что Прищепов также стал третьим игроком с драфта-2024, уже сыгравшим в НХЛ. Ранее успели дебютировать форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 1-й номер) и Джетт Лучанко («Филадельфия», 13-й номер).
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