Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 455 очков в лиге

Нино Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Виннипега » стала игра против «Юты» (3:0).

Нино Нидеррайтер забил 2 гола в этом матче.

В нынешнем сезоне он набрал 12 (7+5) очков в 13 играх.

Всего на счету Нидеррайтера 455 (230+225) баллов в 900 матчах в регулярках НХЛ .