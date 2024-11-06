Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 455 очков в лиге
Нино Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Виннипега» стала игра против «Юты» (3:0).
Нино Нидеррайтер забил 2 гола в этом матче.
В нынешнем сезоне он набрал 12 (7+5) очков в 13 играх.
Всего на счету Нидеррайтера 455 (230+225) баллов в 900 матчах в регулярках НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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