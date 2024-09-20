Маккиннон о Ничушкине: «Я уверен, что он будет в потрясающей форме, когда вернется в «Колорадо»
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Ранее в «Колорадо» сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
Главный тренер клуба Джаред Беднар ранее отметил, что не может сказать, что игрокам нужно услышать или увидеть от Ничушкина, чтобы нападающий вернул их доверие.
«Ничего. Я не думаю, что нам нужно что-то слышать.
Я не могу говорить за всех, но когда он вернется, я уверен, что он будет в потрясающей форме, как и всегда.
Он отлично играл, когда это произошло. Так что да, мне на самом деле не нужно ничего слышать», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Джаред Беднар: «Ничушкин подводил нас последние пару лет. Он важная часть «Колорадо». Уверен, ему будет что сказать команде»
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