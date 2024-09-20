Маккиннон о Ничушкине: «Я уверен, что он будет в потрясающей форме, когда вернется в «Колорадо»

Нэтан Маккиннон высказался касательно ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Ранее в «Колорадо» сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

Главный тренер клуба Джаред Беднар ранее отметил, что не может сказать, что игрокам нужно услышать или увидеть от Ничушкина , чтобы нападающий вернул их доверие.

«Ничего. Я не думаю, что нам нужно что-то слышать.

Я не могу говорить за всех, но когда он вернется, я уверен, что он будет в потрясающей форме, как и всегда.

Он отлично играл, когда это произошло. Так что да, мне на самом деле не нужно ничего слышать», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон .

Джаред Беднар: «Ничушкин подводил нас последние пару лет. Он важная часть «Колорадо». Уверен, ему будет что сказать команде»