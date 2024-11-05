Мэттьюс не сыграет с «Бостоном». У форварда «Торонто» травма верхней части тела
Остон Мэттьюс пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы.
«Торонто» примет «Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоится 6 ноября в 3:00 по московскому времени.
Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не сыграет в этом матче из-за травмы верхней части тела.
«Он боролся с этим [повреждением], так что сегодня, конечно, он не сыграет. [Эта травма] немного беспокоила его уже какое-то время», – сказал главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби.
В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах. Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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