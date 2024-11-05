Мэттьюс не сыграет с «Бостоном». У форварда «Торонто» травма верхней части тела

Остон Мэттьюс пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы.

«Торонто» примет «Брюинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ . Игра состоится 6 ноября в 3:00 по московскому времени.

Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не сыграет в этом матче из-за травмы верхней части тела.

«Он боролся с этим [повреждением], так что сегодня, конечно, он не сыграет. [Эта травма] немного беспокоила его уже какое-то время», – сказал главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби .

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 11 (5+6) очков в 13 матчах. Подробная статистика форварда – здесь .