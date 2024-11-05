Разин о 3:2 с «Адмиралом»: «У меня мало побед во Владивостоке, здесь всегда тяжело. «Металлург» был сильнее в овертайме и заслуженно выиграл»
Андрей Разин высказался о победе «Металлурга» над «Адмиралом» (3:2 ОТ).
«Здесь всегда тяжело играть. У меня мало побед во Владивостоке. Очень рад победе. Играли хорошо, но за хорошую игру, как говорится, очки не дают. По первому и второму периоду игроки – молодцы.
В третьем периоде тоже играли по заданию, проблем не было. Единственное – глупое удаление и немного смазали концовку. В овертайме мы были сильнее, контролировали игру и заслуженно победили.
Снова упустили преимущество в счете? Если бы была какая-то формула, и я бы ее вам сказал, то мы бы убрали все математические ошибки. В хоккей играют люди, это игра эмоций. Пока так. Мы не только при счете 2:0 упускаем преимущество, но и при счете 0:2 или 1:3 иногда выигрываем матчи», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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