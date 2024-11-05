«Металлург» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ), прервав серию из 3 поражений подряд. Команда Тамбиева отыгралась c 0:2
«Металлург» завершил серию из трех поражений подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Адмирал» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард магнитогорцев Люк Джонсон забил победный гол в овертайме.
При этом добавим, что дальневосточники в ходе встречи отыгрались с 0:2.
«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и, набрав 23 очка в 24 матчах, находится на 6-й позиции в таблице Восточной конференции.
«Адмирал» имеет в активе 24 балла в 23 играх и занимает 5-ю строчку в таблице.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости