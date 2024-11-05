«Металлург» обыграл «Адмирал» (3:2 ОТ), прервав серию из 3 поражений подряд. Команда Тамбиева отыгралась c 0:2

«Металлург» завершил серию из трех поражений подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Адмирал » (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард магнитогорцев Люк Джонсон забил победный гол в овертайме.

При этом добавим, что дальневосточники в ходе встречи отыгрались с 0:2.

«Металлург» прервал серию из трех поражений подряд и, набрав 23 очка в 24 матчах, находится на 6-й позиции в таблице Восточной конференции.

«Адмирал» имеет в активе 24 балла в 23 играх и занимает 5-ю строчку в таблице.