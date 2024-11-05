Максим Рыбин: «СКА должен всех обыгрывать, но матч с «Куньлунем» был плотный. Бывает такое понятие, как «неудобные соперники»

Максим Рыбин высказался о серии поражений СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ.

«Не думаю, что это череда неудач. Просто так у СКА складывается сезон.

Некоторые команды тоже лихорадит. «Ак Барс» тоже может сначала победную серию выдать, потом череду порождений.

Это сезон, он показывает, что каждый может обыграть каждого – хоккейная текучка.

Да, понятно, что СКА должен всех обыгрывать и доказывать. Но мы даже по счету с «Куньлунем » видим, что матч был плотный, овертайм, 1:2.

Бывает еще такое понятие, как «неудобные соперники».

Тут надо отдать должное Михаилу Кравцу – он очень удачно со СКА играет. Несмотря на то, в какой команде он работает», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.