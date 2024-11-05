Максим Рыбин: «СКА должен всех обыгрывать, но матч с «Куньлунем» был плотный. Бывает такое понятие, как «неудобные соперники»
Максим Рыбин высказался о серии поражений СКА.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила в трех матчах подряд в Фонбет чемпионата КХЛ.
«Не думаю, что это череда неудач. Просто так у СКА складывается сезон.
Некоторые команды тоже лихорадит. «Ак Барс» тоже может сначала победную серию выдать, потом череду порождений.
Это сезон, он показывает, что каждый может обыграть каждого – хоккейная текучка.
Да, понятно, что СКА должен всех обыгрывать и доказывать. Но мы даже по счету с «Куньлунем» видим, что матч был плотный, овертайм, 1:2.
Бывает еще такое понятие, как «неудобные соперники».
Тут надо отдать должное Михаилу Кравцу – он очень удачно со СКА играет. Несмотря на то, в какой команде он работает», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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