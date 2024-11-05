Звягин о победе 2:1: «Авангард» не хотел отдавать инициативу «Амуру» – нужно было сыграть терпеливо. Много блокированных бросков и мужественных действий от наших хоккеистов»

Сергей Звягин прокомментировал победу над «Амуром».

«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Тяжелая игра. Такая выездная победа: ребята сыграли терпеливо, мужественно, с большой самоотдачей и характером.

Мы не хотели отдавать инициативу «Амуру », но понимали, что соперник начнет активно и агрессивно.

Нам нужно было сыграть терпеливо, просто в обороне, самоотверженно. Ребята это делали.

В третьем периоде нам удалось взять игру под контроль в первой половине, затем соперник активизировался. У нас было два удаления, но здорово, что выстояли.

Опять же проявили характер, очень много блокированных бросков и вообще мужественных действий от наших хоккеистов», – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .