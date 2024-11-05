Звягин о победе 2:1: «Авангард» не хотел отдавать инициативу «Амуру» – нужно было сыграть терпеливо. Много блокированных бросков и мужественных действий от наших хоккеистов»
Сергей Звягин прокомментировал победу над «Амуром».
«Авангард» выиграл со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Тяжелая игра. Такая выездная победа: ребята сыграли терпеливо, мужественно, с большой самоотдачей и характером.
Мы не хотели отдавать инициативу «Амуру», но понимали, что соперник начнет активно и агрессивно.
Нам нужно было сыграть терпеливо, просто в обороне, самоотверженно. Ребята это делали.
В третьем периоде нам удалось взять игру под контроль в первой половине, затем соперник активизировался. У нас было два удаления, но здорово, что выстояли.
Опять же проявили характер, очень много блокированных бросков и вообще мужественных действий от наших хоккеистов», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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