Гендиректор «Лады»: «Ребята будут играть. Ждем денег, будем потом выплачивать. В команде есть напряжение, игроки хотят предметно пообщаться с кем-то из руководства региона»

Игроки «Лады» не будут бойкотировать матчи из-за задержки зарплаты.

Об этом сообщил генеральный директор клуба из Тольятти Александр Чеботарев.

«Как я и говорил раньше , ожидаем выплаты 18 ноября, у нас зарплата не выплачена только за октябрь. Заявку мы подали, ждем денег и будем потом выплачивать. Да, в команде существует некоторое напряжение по этому поводу. Мы провели потом собрание, объяснили ребятам. Они сказали, что будут играть, потому что профессионально относятся к своему делу.

Насколько я знаю, игроки хотят организовать еще одну встречу с представителем руководства региона и уже предметно пообщаться, задать свои вопросы. Срок встречи будет зависеть от того, каким временем будут располагать руководители региона. У нас уже был помощник губернатора, который курирует профессиональный спорт. Он приезжал в команду на одну из игр, заходил в раздевалку.

Сказал ребятам, что правительство свои обязательства будет выполнять, и мы продолжаем играть. А то, что у нас задержки по зарплате, то в том году, в декабре, они тоже были. Общение было на одной из недавних домашних игр», – сказал Чеботарев.