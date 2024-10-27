У «Лады» долги по зарплате игрокам за сентябрь. Клуб планирует погасить их в середине ноября

«Лада» планирует погасить долги по зарплате перед игроками в середине ноября.

Ранее стало известно, что тольяттинский клуб имеет задолженность за сентябрь.

«Есть небольшие задержки в поступлении средств. Поэтому мы с ребятами поговорили, все все понимают.

Мы ждем транша примерно 18 ноября, все закроем», – заявил генеральный директор «Лады » Александр Чеботарев .

Команда идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 17 очков за 19 матчей.