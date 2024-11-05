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  • Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»
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Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»

Евгений Свечников высказался о том, что его сравнивают с Евгением Малкиным.

28-летний форвард «Торпедо» набрал 13 (7+6) очков в 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– В канале «Торпедо», когда вы забиваете, пишут Джино, вы еще и под 71-м номером играете. Сразу приходит на ум ассоциация с Евгением Малкиным.

– В детстве он был одним из моих любимых игроков. Он очень мне нравился и до сих пор нравится. Это уж так, главный тренер [Игорь Ларионов] называет, да и в Северной Америке когда играл, так называли.

А такой же номер и все остальное – совпадение, мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем, – сказал Свечников

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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