Евгений Свечников о том, что его сравнивают с Малкиным: «Мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем. Это уж так, главный тренер называет Джино»
Евгений Свечников высказался о том, что его сравнивают с Евгением Малкиным.
28-летний форвард «Торпедо» набрал 13 (7+6) очков в 23 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– В канале «Торпедо», когда вы забиваете, пишут Джино, вы еще и под 71-м номером играете. Сразу приходит на ум ассоциация с Евгением Малкиным.
– В детстве он был одним из моих любимых игроков. Он очень мне нравился и до сих пор нравится. Это уж так, главный тренер [Игорь Ларионов] называет, да и в Северной Америке когда играл, так называли.
А такой же номер и все остальное – совпадение, мы игроки разного калибра, здесь даже говорить не о чем, – сказал Свечников.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости