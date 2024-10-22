Роман Канцеров: «Малкин должен войти в Зал славы и стать одним из великих – он это заслужил. Есть желание сыграть с Евгением за «Металлург»
Роман Канцеров считает, что Евгений Малкин достоин включения в Зал хоккейной славы.
Ранее нападающий «Питтсбурга» забил 500-й гол в НХЛ.
«Малкин – мужик, легенда магнитогорского хоккея.
Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Павлом Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил.
Александр Овечкин и Малкин – две легенды НХЛ.
Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернется», – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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