Роман Канцеров: «Малкин должен войти в Зал славы и стать одним из великих – он это заслужил. Есть желание сыграть с Евгением за «Металлург»

Роман Канцеров считает, что Евгений Малкин достоин включения в Зал хоккейной славы.

Ранее нападающий «Питтсбурга » забил 500-й гол в НХЛ.

«Малкин – мужик, легенда магнитогорского хоккея.

Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Павлом Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил.

Александр Овечкин и Малкин – две легенды НХЛ .

Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернется», – сказал нападающий «Металлурга » Роман Канцеров.