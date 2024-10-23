Тренер «Трактора» Рише о любимом российском игроке: «Малкин. Они с Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант»
Рафаэль Рише назвал своего любимого хоккеиста из России.
– Какое раньше было ваше отношение к российскому хоккею?
– В юниорской лиге у меня была возможность тренировать нескольких ребят из России, а один из них, Евгений Кашников, сейчас играет в КХЛ.
Раньше мне нравилось наблюдать за игрой Ковальчука и Малкина, это настоящие суперзвезды. Российские игроки входят в элиту мирового хоккея.
– Кто ваш любимый российский игрок?
– Евгений Малкин. Они вместе с Сидни Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант. Он может играть как в нападении, так и в обороне.
Особенно мне нравилось то, что когда Сидни был травмирован, то Малкин вел команду за собой, – сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости