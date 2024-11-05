«Бостон» подписал Тайлера Джонсона до конца сезона, кэпхит – 775 тысяч долларов.

34-летний форвард ранее был в клубе на просмотре.

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 738 матчей за «Тампу » и «Чикаго », набрав 431 (193+238) очко.

В плей-офф – 116 игр и 65 (32+33) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг».