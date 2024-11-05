«Бостон» подписал Тайлера Джонсона до конца сезона, кэпхит – 775 тысяч долларов
«Бостон» подписал Тайлера Джонсона до конца сезона, кэпхит – 775 тысяч долларов.
34-летний форвард ранее был в клубе на просмотре.
Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 738 матчей за «Тампу» и «Чикаго», набрав 431 (193+238) очко.
В плей-офф – 116 игр и 65 (32+33) баллов. Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Лайтнинг».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бостона»
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