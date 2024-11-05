Юдин об удалениях Кузнецова: «На него как будто объявили охоту. Зачем подтапливать игрока такого уровня — неясно»
В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ форвард СКА набрал 30 минут штрафа.
«Странная ситуация тут с Кузнецовым происходит — такое ощущение, что над ним специально издеваются. Кто был на хоккейной площадке, прекрасно знает, на каком языке там идет общение. И все, кто смотрит все эти микрофоны на судьях или прямые включения, когда комментаторы затихают, знают, что так оно и на скамейках, и на льду во всех командах абсолютно.
У нас в лиге очень много кто любит поговорить, но конкретно на Кузнецова как будто объявили охоту: в каждом матче начиная со встречи со «Спартаком» — штрафы. Зачем подтапливать игрока такого уровня — неясно.
Ну и в целом довольно странная ситуация — самая забивающая команда больше всех штрафа получает, Зыков вообще на первом месте по этому показателю, а Валя далеко не грубый игрок. Интересно понаблюдать, сохранится эта тенденция дальше или нет», — сказал бывший игрок сборной России.
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