Кузнецов об идеальном общении игроков и арбитров: «Покричим, поматеримся и потом остынем. Судьи – тоже люди. Они хоккеистов в прессе не чихвостят, а у нас есть такое»

Евгений Кузнецов рассказал об идеальном общении между игроками и судьями.

– Когда сидели в штрафном боксе, какие мысли были? Было ощущение, что сильно накосячил?

– Я вообще там не накосячил, вы же не слепые.

– Вас мотивировали, заводили эти удаления, то, что скандировали трибуны?

– На самом деле, огромное уважение к судье, мы с ним пообщались. То, о чем мы поговорили, как мы общались и как он повел себя, заслуживает большого уважения. Спасибо ему за это общение.

Хотелось бы, чтобы между хоккеистами и судьями были хорошие контакты, когда мы поругаемся, покричим, поматеримся и потом остынем. Судьи тоже люди, они тоже ошибаются, как и мы, хоккеисты.

Но когда ошибаются хоккеисты, почему-то судьи в прессе нас не чихвостят, а у спортсменов есть такое. У меня к судьям никогда вопросов не было. Если дали удаление, значит, увидели удалением, – сказал форвард СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:2).