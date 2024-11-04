Зубов об 1:3 от «Спартака»: «Неплохая игра, но счет на табло. Нам нужно более настырно лезть на пятак, бросать. Голы придут»

Сергей Зубов высказался после матча против «Спартака» (1:3).

«Просили ребят создавать больше трафика перед вратарем. Но он нас обыграл в конечном итоге. Не пошли на пятак в нужном количестве. Где‑то не хватило везения, отскока. Неплохо играли, но тяжело выиграть, когда не забиваешь.

Большинство шайб вратарь видел, а голкипер неплохой. Так что если ты не закрываешь обзор, то он все будет видеть и отбивать.

Предыдущая игра дала нам время поразмыслить. Конечно, просили ребят больше контролировать шайбу и входить в зону с контролем.

Неплохая игра, повторюсь. Но счет на табло. Нам нужно более целенаправленно и настырно лезть на пятак, бросать. Голы придут», – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.