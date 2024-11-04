Пойнт ушел со льда в 1-м периоде матча с «Виннипегом» из-за травмы. У центрфорварда 1-го звена «Тампы» 13 очков в 12 играх

Брэйден Пойнт ушел со льда в 1-м периоде матча с «Виннипегом» из-за травмы.

Форвард «Тампы » провел свою последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс » (4:7) в середине первой 20-минутки.

Характер травмы не раскрывается. По данным Sportsnet, речь предположительно может идти о проблемах с мышцами паха.

В текущем сезоне Пойнт набрал 13 (8+5) очков в 12 играх. В матче с «Джетс» канадец стал автором второго гола команды.