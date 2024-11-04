Пойнт ушел со льда в 1-м периоде матча с «Виннипегом» из-за травмы. У центрфорварда 1-го звена «Тампы» 13 очков в 12 играх
Брэйден Пойнт ушел со льда в 1-м периоде матча с «Виннипегом» из-за травмы.
Форвард «Тампы» провел свою последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:7) в середине первой 20-минутки.
Характер травмы не раскрывается. По данным Sportsnet, речь предположительно может идти о проблемах с мышцами паха.
В текущем сезоне Пойнт набрал 13 (8+5) очков в 12 играх. В матче с «Джетс» канадец стал автором второго гола команды.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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