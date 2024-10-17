Задоров против «Колорадо»: 3-я передача в сезоне, драка, «плюс 2», 1 блок и 1 хит за 18:20

Никита Задоров сделал 3-ю передачу в сезоне НХЛ.

Защитник «Бостона » отметился ассистом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:3).

Никита Задоров провел на льду 18:20 (полезность «плюс 2»), отметился 1 блоком и 1 силовым приемом. Он также допустил 1 потерю шайбы.

Во втором периоде защитник получил 7 минут штрафа за удар клюшкой и драку с Мэттью Стейнбургом.

Всего на его счету теперь 3 (0+3) балла в 5 играх сезона.