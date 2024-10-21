Овечкин – 9-й в списке самых тяжелых игроков НХЛ в этом сезоне. Олексяк – 1-й, Ремпе – 2-й, Задоров – 3-й, Хедман – 5-й
Александр Овечкин стал 9-м в списке самых тяжелых игроков НХЛ в этом сезоне.
Рейтинг был составлен The Athletic, со ссылкой на данные от НХЛ. При составлении учитывались только те игроки, которые провели за клуб хотя бы один матч в этом сезоне.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джеймисон Олексяк («Сиэтл») – 116,6 килограмма;
2. Мэтт Ремпе («Рейнджерс») – 115,7 кг;
3. Никита Задоров («Бостон») – 112,5 кг;
4. Николас Хаг («Вегас») – 111,1 кг;
5. Виктор Хедман («Тампа») – 111,1 кг;
6. Энтони Столарц («Торонто») – 110,2 кг;
7. Адам Эдстрем («Рейнджерс») – 109,3 кг;
8. Арбер Зекай («Монреаль») – 108,9 кг;
9. Александр Овечкин («Вашингтон») – 107,9 кг;
10. Остин Уотсон («Детройт») – 107,9 кг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости