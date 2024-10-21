Овечкин – 9-й в списке самых тяжелых игроков НХЛ в этом сезоне. Олексяк – 1-й, Ремпе – 2-й, Задоров – 3-й, Хедман – 5-й

Александр Овечкин стал 9-м в списке самых тяжелых игроков НХЛ в этом сезоне.

Рейтинг был составлен The Athletic, со ссылкой на данные от НХЛ. При составлении учитывались только те игроки, которые провели за клуб хотя бы один матч в этом сезоне.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джеймисон Олексяк («Сиэтл») – 116,6 килограмма;

2. Мэтт Ремпе («Рейнджерс») – 115,7 кг;

3. Никита Задоров («Бостон») – 112,5 кг;

4. Николас Хаг («Вегас») – 111,1 кг;

5. Виктор Хедман («Тампа») – 111,1 кг;

6. Энтони Столарц («Торонто») – 110,2 кг;

7. Адам Эдстрем («Рейнджерс») – 109,3 кг;

8. Арбер Зекай («Монреаль») – 108,9 кг;

9. Александр Овечкин («Вашингтон») – 107,9 кг;

10. Остин Уотсон («Детройт») – 107,9 кг.