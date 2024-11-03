Дер-Аргучинцев о 3:5 от «Локомотива»: «Играли хорошо, все выложились на сто процентов. Немного не хватило, но мы старались»
– Играли хорошо, все выложились на сто процентов. Немного не хватило, но мы старались.
– На что обращал внимание Бенуа Гру при разборе соперника?
– Мы обращали внимание на то, как соперник играет. Знаем, что это хорошая команда, старались играть в наш хоккей.
– «Трактор» отлично смотрелся в прессинге, но есть ощущение, что подвела реализация.
– Мы все равно молодцы, забили три гола. Так бывает, что соперник забивает больше. Но мы не останавливаемся и будем готовиться к следующей игре.
– Был ли особый настрой на «Локомотив»? Плей-офф ведь еще в памяти.
– Я бы не сказал, что был какой-то особый настрой. Мы знаем, что это хороший соперник, хорошая команда и в каждой игре будет нелегко.
– Следующий матч в Ярославле будет еще более принципиальным?
– Нет, я бы так не сказал. Сейчас идет регулярка, и мы настраиваемся на каждый матч, – сказал нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев.
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