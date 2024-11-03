Дер-Аргучинцев о 3:5 от «Локомотива»: «Играли хорошо, все выложились на сто процентов. Немного не хватило, но мы старались»

Семен Дер-Аргучинцев высказался после матча против «Локомотива» (3:5).

– Играли хорошо, все выложились на сто процентов. Немного не хватило, но мы старались.

– На что обращал внимание Бенуа Гру при разборе соперника?

– Мы обращали внимание на то, как соперник играет. Знаем, что это хорошая команда, старались играть в наш хоккей.

– «Трактор» отлично смотрелся в прессинге, но есть ощущение, что подвела реализация.

– Мы все равно молодцы, забили три гола. Так бывает, что соперник забивает больше. Но мы не останавливаемся и будем готовиться к следующей игре.

– Был ли особый настрой на «Локомотив»? Плей-офф ведь еще в памяти.

– Я бы не сказал, что был какой-то особый настрой. Мы знаем, что это хороший соперник, хорошая команда и в каждой игре будет нелегко.

– Следующий матч в Ярославле будет еще более принципиальным?

– Нет, я бы так не сказал. Сейчас идет регулярка, и мы настраиваемся на каждый матч, – сказал нападающий «Трактора » Семен Дер-Аргучинцев .