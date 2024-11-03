Новиков о критике Тортореллы в адрес Мичкова: «Сказали делать так – делай, как говорит тренер. А уже потом, когда будешь звездой, делай как хочешь»

Юрий Новиков высказался о перспективах форварда Матвея Мичкова.

В текущем сезоне 19-летний форвард дебютировал в составе «Филадельфии ». В 12 матчах в НХЛ у него 4 гола и 5 результативных передач. В 4 последних играх Матвей Мичков остался без очков .

«Нужно делать поправку на физические данные Мичкова. Это негабаритный и шустрый игрок. Важно, как он будет восстанавливаться после матчей.

Эйфория от его старта поначалу была и в «Филадельфии». Хотя там волки опытные, которые понимают, что чемпионат длинный, и что молодому парню будет очень сложно выдержать этот график. Ко всему надо относиться спокойно.

Но мне непонятно, почему Торторелла говорит, что Мичков не выполняет какие-то его требования. Они должны быть понятными. Сказали делать так – делай, как говорит тренер. А уже потом, когда будешь звездой, делай как хочешь.

Я ждал эту ситуацию. Нужно спокойно ко всему относиться. Возможно, Матвею придется пропустить какие-то матчи. Это не такой огромный хоккеист, чтобы он не терял много сил в игре. Если он проведет первый сезон на четверку, то дальше ему будет легче», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Торторелла о критике в адрес Мичкова: «Я объясняю, как все работает. Он только начинает понимать, что такое НХЛ. В КХЛ не играют 4 матча за 6 дней с такими соперниками»