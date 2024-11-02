Дадонов против «Флориды»: 2-й гол в сезоне и 2 броска за 16:31
Евгений Дадонов забил свой 2-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Далласа» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:4). Матч проходил в Финляндии.
Евгений Дадонов провел на льду 16 минут 31 секунду, отметился 2 бросками в створ ворот и допустил 1 потерю шайбы.
Всего на его счету теперь 4 (2+2) балла в 11 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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