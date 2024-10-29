Шипачев – рекордсмен КХЛ по очкам. Вот еще 15 главных фактов о его карьере

Вы могли этого не знать.

Вадим Шипачев побил рекорд КХЛ по количеству очков – теперь он самый результативный игрок в истории лиги. В матче с «Северсталью» Шипачев набрал 929-й (291+638) балл и обогнал Сергея Мозякина.

За 17 лет в профессиональном хоккее Вадим накопил много интересных фактов о себе. Рассказываем о не самых очевидных.

Поздно пришел в хоккей, начинал защитником и приносил из раздевалки шоколадки

1. Сейчас в это сложно поверить, но много лет назад Шипачев практически случайно оказался в хоккее. Вадим признавал, что в детстве ему больше нравился футбол. А вот в хоккейную секцию он попал случайно – так решил не отставать от друга.

На тот момент Шипачеву было уже 8 лет и он учился во втором классе. Как говорил сам Шипачев, все ребята в команде лучше него контролировали шайбу, стояли на коньках и вообще играли в хоккей. Шипачева во многом подводили его скромные габариты – на фоне сверстников он был самым маленьким.

Первым тренером будущей звезды стал Вячеслав Дубровин. Он верит, что только упорный труд вывел Шипачева на высший уровень: «Есть такие игроки, которые, набрав форму, рвут и мечут, а потом вдруг выпадают. А Вадик вроде бы не сверкал и не блистал, но честно и стабильно, как пчелка, делал свое дело, и был всегда очень полезен команде».

2. До 15 лет Шипачев играл в защите . Тренер признает, что получалось у него это довольно хорошо. Но потом Дубровин заметил другую важную особенность Шипачева: «Я всмотрелся внимательнее в его игру и статистику и понял: этот парень рожден для атаки. Статистика была поразительная – по набранным очкам он всегда был в тройке самых результативных, превосходя многих нападающих. А по передачам вообще был лучшим, отдавал как три нападающих».

3. Прогресс в атаке был заметен и другим – уже в сезоне-2005/06 в 18 лет Шипачев дебютировал в Суперлиге за «Северсталь». Правда, в том году он сыграл всего два матча: в основе числился номинально, а в это время играл во второй команде.

Были в этом и плюсы – из раздевалки «Северстали» Вадим приносил друзьям полезные сувениры: «Я переодевался в раздевалке первой команды, так как числился в ней. Приду такой деловой – там всякая водичка сладкая стоит, изолента у тебя для клюшки есть. И я выходил оттуда и выносил ребятам из второй команды кому водичку, кому шоколадку».

4. В первой команде Шипачеву тогда было сложно закрепиться – он проигрывал конкуренцию другим молодым игрокам. Поэтому Шипачева отправили отрабатывать навыки в Высшую лигу, где с 2006-го по 2008-й он играл за ХК «Белгород». В первый сезон у форварда не сложилось, а вот на второй год он стал прогрессировать. В 34 матчах набрал 38 (8+30) очков и вернулся в Череповец.

Вот что вспоминал о том периоде сам игрок: «Я себе говорил: «Раз тебя сюда послали – надо здесь стать лидером. На что ты рассчитываешь – что тебя волной на золотой берег выплеснет? Такого не бывает. Надо работать!» И в Белгороде я начал и забивать, и передачи отдавать. В середине сезона мне сказали: «Возвращаем тебя назад».

Отказался от драки с тафгаем и играл в СКА по бразильской системе (без участия Ротенберга!)

5. Первым полноценным сезоном в КХЛ для Шипачева стала регулярка-2009/10. Он провел 55 игр и набрал 44 (14+30) очков – лучший результат в команде. В следующем сезоне Шипачев стал вторым после Йозефа Страки бомбардиром «Северстали» с 41 (15+26) очком в 57 матчах.

Помимо отличных результатов Шипачев часто демонстрирует чувство юмора. Вот как он рассказывал о встрече с тафгамиями «Витязя»: «Они во время игры спрашивали: «Файт?» («Сразимся?» – Прим. ред.). Какой там файт? «Ноу!» Я это сказал Сагдэну – вот как с ним драться?! Я же понимаю: люди обучены драться, а я – давать пас. Могу им только сказать: «Давайте попасуемся». Но, пока канадцам начну свои шуточки переводить, боюсь, до конца фразу не договорю», – вспоминал Шипачев о играх с «Витязем» в сезоне-2010/11.

6. Из «Северстали» Шипачев перешел в СКА. Поздравляя Вадима с 1000-м матчем в КХЛ, главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг вспомнил его трансфер и признался, что игрок уже подписал документ на переход в ЦСКА, но его удалось переманить.

Сам Шипачев о подобном никогда не рассказывал. В его изложении все было довольно просто: «У меня закончился контракт с «Северсталью». СКА сделал предложение, череповчане его подтвердили. И мы с Женькой Кетовым уехали в Питер. Взамен «Северстали» отдали вратаря Ваньку Касутина и нападающего Глеба Клименко».

7. В сезоне-2014/15 Шипачев сформировал самую результативную тройку СКА вместе с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым. В их компании Шипачев стал лучшим бомбардиром плей-офф ( 21 очко) и помог команде выиграть первый в истории Кубок Гагарина.

Панарин до сих пор считает то сочетание лучшим в карьере. «Пятерка мечты? Я-то хотел назвать: Панарин – Шипачев – Дадонов. У нас было очень хорошее звено. А защитники не нужны, мы всегда в атаке будем играть. По бразильской системе! »

В октябре 2024-го Роман Ротенберг рассуждал об актуальных стремлениях СКА: «Нет предела совершенству. У сборной Бразилии по футболу нет предела для совершенства, они могут забить 10 голов, главное – не пропускать».

Даже жаль, что в годы игры Шипачева за СКА сам Ротенберг еще не тренировал!

8. В следующем сезоне Панарин уехал в НХЛ, а на его место пришел Никита Гусев. Шипачев с улыбкой вспоминает, как они с Дадоновым ругались на Гусева: «Собираемся втроем и просматриваем свои игры, разбираем, анализируем. Даже кричим, бывает, друг на друга. В основном на Никиту (улыбается). Что он не так делает? Да просто кричим».

Попросил у Деда Мороза победу на Олимпиаде

9. Главным желанием Шипачева всегда была победа на Олимпиаде. Однажды он в шутку попросил об этом у фигуры Деда Мороза, которую поставили в холле ледовой арены «Северстали».

Спустя 7 лет желание сбылось – в 2018 году в Пхенчхане Шипачев стал одним из обладателей золотой медали. Правда, тогда сыграл всего 16 минут в первой игре со словаками, а затем засел на скамейку.

По слухам, главный тренер сборной Олег Знарок отправил Шипачева в запас из-за ошибки при первом голе Словакии. Тогда он сначала упустил шайбу на ведении, а затем неудачно выдвинулся на пас, потеряв позицию.

Следующая Олимпиада-2022 стала также особенной для Шипачева. Его не только назначили капитаном, но и выбрали знаменосцем. До Шипачева флаг несли только четыре хоккеиста: Николай Сологубов (1960), Владислав Третьяк (1976, 1984), Вячеслав Фетисов (1988) и Алексей Морозов (2010). В Пекине Шипачев провел уже все 6 матчей и завоевал вторую олимпийскую медаль – на этот раз серебряную.

10. Не менее важным этапом в сборной для Шипачева стали чемпионаты мира. В 2014 году он выиграл золото, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «+4» в 7 матчах. Правда, и тогда сыграл не во всех матчах – получил дисквалификацию за силовой прием против Пекки Йормакки. Финн не смог покинуть лед самостоятельно, а позже у него обнаружили легкое сотрясение мозга.

11. На ЧМ-2016 Шипачев выиграл бронзу. Вадим стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 18 очков в 10 матчах. Но Панарин шутил, что главная заслуга Вадима в другом: «Перед матчем за третье место наудачу потрогал Вадику Шипачеву живот, есть у нас такая штука. Не знал, что он такой везучий у него (улыбается). Так что теперь буду знать».

Шипачева считали некубковым игроком, но в «Ак Барсе» он стал лучшим по победным шайбам в плей-офф

12. После СКА Шипачев провел четыре сезона в московском «Динамо». Его личная статистика в то время была в порядке: трижды становился лучшим бомбардиром и ассистентом регулярного чемпионата, дважды получал приз «Золотой шлем» и столько же признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата.

Но для «Динамо» все складывалось хуже – за эти четыре года команда ни разу не прошла дальше второго раунда. Шипачева стали называть некубковым игроком – якобы в плей-офф он терялся и реже приносил результат.

13. Ломать этот стереотип Шипачеву пришлось уже в «Ак Барсе». В сезоне-2022/23 он вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где только в седьмой игре уступил ЦСКА. Сам Шипачев в том плей-офф сыграл не последнюю роль. Вадим стал лидером команды по победным шайбам.

Например, именно его гол в пятом матче серии с «Авангардом» (4-1) вывел «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина.

Этот момент Шипачев очень эмоционально отпраздновал: побежал в среднюю зону и рухнул на лед. «Почему именно так? Я побежал к Билялову, чтобы поздравить его», – объяснил хоккеист в раздевалке.

14. Об уходе из «Ак Барса» Шипачев узнал случайно. В Казани он планировал провести еще минимум один сезон, как это предусматривал контракт. Но все сложилось внезапно для самого Шипачева.

«Слухи начали ходить очень рано. Прошло пару недель после сезона, и кассирши в магазине спрашивают у меня: «Чего ты еще здесь? Уже все говорят, весь город знает, что тебя уберут», – говорил Шипачев в интервью «Скользкому льду».

Сейчас форвард ни о чем не жалеет и радуется, что оказался в «Динамо». В Минске его встретили ярко – новость о переходе появилась на городском экране, рядом собралось много болельщиков. Шипачев признает, что был впечатлен масштабами, хотя на «Ак Барс» у него осталась обида.

15. Шипачев не думал о личных результатах и всегда ставил на первое место интерес команды.

Когда нападающего спрашивали о погоне за рекордом Мозякина, он отвечал всегда одно: «Мне еще долго до Сереги. Он набирал столько очков, что оказался на Эвересте. В первую очередь хочется с командой выиграть титул. Вот как у меня в «Динамо» было: можно набрать кучу очков, стать лучшим бомбардиром КХЛ. Но команда вылетает во втором раунде плей-офф, и все говорят, что я плохой игрок. А когда команда побеждает, то все говорят, что игрок хороший. Чувствуете разницу?»

Теперь на этом Эвересте оказался и сам Вадим Шипачев.

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Максим Богодвид, Александр Вильф, Григорий Сысоев; vk.com/hcdinamoby ; instagram.com/vadim_shipachev ; Maksim Konstantinov/Global Look Press