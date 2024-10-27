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Дадонов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ, открыв счет в матче с «Чикаго». У него 3 очка в 9 играх

Евгений Дадонов забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Далласа» открыл счет в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:2). 

На его счету 3 (1+2) очка в 9 играх в текущем сезоне при полезности «+1». 

Сегодня Дадонов (12:26, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЧикаго
logoДаллас
logoЕвгений Дадонов
logoНХЛ
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