Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Это первые очки 35-летнего форварда «Далласа» в сезоне
Евгений Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Баффало».
Форвард «Далласа» ассистировал партнерам при обеих шайбах своей команды в игре регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (2:4).
Набранные очки стали для 35-летнего россиянина первыми в 7 играх в текущем сезоне.
Сегодня Дадонов (14:08, «+2») отметился 1 броском в створ и 2 блоками. Также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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