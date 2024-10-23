Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Баффало». Это первые очки 35-летнего форварда «Далласа» в сезоне

Евгений Дадонов сделал 2 передачи в матче с «Баффало».

Форвард «Далласа » ассистировал партнерам при обеих шайбах своей команды в игре регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (2:4).

Набранные очки стали для 35-летнего россиянина первыми в 7 играх в текущем сезоне.

Сегодня Дадонов (14:08, «+2») отметился 1 броском в створ и 2 блоками. Также допустил 2 потери.