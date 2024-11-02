  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хмелевски о 4:2 со СКА: «Этот матч показывает, что «Салават» может переигрывать лучших представителей КХЛ. Да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем»
4

Хмелевски о 4:2 со СКА: «Этот матч показывает, что «Салават» может переигрывать лучших представителей КХЛ. Да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем»

Саша Хмелевски высказался после победы в матче против СКА (4:2).

– Все понимали, с кем мы играем, и хотели победить. Билетов на матч не было уже давно – вся Уфа ждала, чтобы мы выиграли. Настрой был великолепный, на арене была крутая атмосфера.

– У вас было много борьбы на вбрасываниях с Евгением Кузнецовым. Может о чем-то переговаривались?

– Нет, ничего не обсуждали. Я очень серьезно относился ко вбрасываниям.

– Насколько приятно обыграть СКА, учитывая, что у соперника по именам звездная и именитая команда?

– Большая победа для нас. Сегодняшний матч показывает то, что мы можем переигрывать лучших представителей КХЛ, да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем.

– Вчера вы принимали участие в клубном шоу вместе с Романом Ротенбергом и Евгением Кузнецовым, а сегодня выходили на лед против них. Как удается так быстро психологически переключаться?

– По-другому нельзя. Если ты будешь дружить с соперником, то будешь расслаблен. Надо выходить и играть на сто процентов, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРоман Ротенберг
logoСаша Хмелевски
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Нужно делать все возможное, чтобы каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. Это было в СССР.  К этому надо стремиться»
23сегодня, 17:58
Козлов о 4:2 со СКА: «Отдали все для победы. «Салават» играл и старался против лидера Запада. Ребятам приходилось непросто»
8сегодня, 17:47
Ремпал 4:2 со СКА: «Очень большой и важный матч для «Салавата». От нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав»
5сегодня, 17:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Лос-Анджелес» играет с «Чикаго», «Вашингтон» против «Коламбуса», «Флорида» победила «Даллас» в Финляндии, «Филадельфия» проиграла «Бостону»
793 минуты назад
Ротенберг о Кузнецове в игре с «Салаватом»: «Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется. Со следующего матча он будет еще больше играть на команду. Мы это уже обсудили»
27 минут назад
«Флорида» выиграла 5-й матч подряд в НХЛ. Команда Мориса идет 1-й на Востоке
146 минут назад
КХЛ. «Спартак» победил «Сочи», СКА проиграл «Салавату», «Амур» всухую уступил «Адмиралу»
339сегодня, 18:54
Ротенберг о 2:4 от «Салавата»: «СКА заигрывался в атаке. Мы забросили больше всех шайб в КХЛ – это факт. Ребята почувствовали, что могут каждому забивать по 8, наверное. Но это не так»
4сегодня, 18:52
Козлов о СКА: «Лучше раздражителя не найти – и игроки, и штаб. Когда против такой команды отдаешь все, что есть, происходит пролом потолка»
7сегодня, 18:36
Роман Ротенберг: «Нужно делать все возможное, чтобы каждый человек в России знал о КХЛ, наших игроках. Это было в СССР.  К этому надо стремиться»
23сегодня, 17:58
Козлов о 4:2 со СКА: «Отдали все для победы. «Салават» играл и старался против лидера Запада. Ребятам приходилось непросто»
8сегодня, 17:47
Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре с «Салаватом». У форварда СКА 14 минут штрафа и 0 очков в Уфе, его результативная серия прервалась
14сегодня, 17:39
Роман Ротенберг: «СКА и «Салават» играют с шайбой, любят атаковать. Такой хоккей нам нужен. Это украшение КХЛ»
41сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Жамнов об игре Принса после травмы: «Тяжеловато, пропустил много матчей. Нужно еще время, чтобы вкатился»
14 минут назад
Дадонов против «Флориды»: 2-й гол в сезоне и 2 броска за 16:31
34 минуты назадВидео
Вратарь «Спартака» Николаев сделал шатаут, отразив 24 броска в матче с «Сочи»
1сегодня, 18:59
Дмитрий Губерниев: «Капризов – выдающийся игрок. Сейчас он делает все, чтобы стать великим. Потенциал у парня огромный – светлая голова, прекрасные руки, отличное катание»
1сегодня, 18:14
Ремпал 4:2 со СКА: «Очень большой и важный матч для «Салавата». От нас потребовалось много сил, чтобы победить. У них длинная скамейка и классный состав»
5сегодня, 17:19
Барак о Москве: «Кремль – невероятное место! Красная площадь очень красивая. Меня поразила кухня и рестораны, везде очень вкусно готовят»
5сегодня, 16:28
Канарейкин о Никишине: «По уровню и потенциалу он давно готов к НХЛ. Если все будет нормально, он полностью оправдает статус самого перспективного и талантливого защитника России»
3сегодня, 16:16
Бабаев об обмене Заседы: «Когда все сплотились вокруг задачи, что парню нужно продолжать играть, нашли компромисс, который всех устроил»
2сегодня, 15:46
Барзэл выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела. «Айлендерс» – 31-е в НХЛ по среднему числу голов за матч
1сегодня, 14:56
Тамбиев о 5:0 с «Амуром»: «Счет не по игре, соперник временами выглядел очень прилично. Мощно провели 1-й период, а потом играли по счету»
сегодня, 14:43