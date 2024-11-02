Хмелевски о 4:2 со СКА: «Этот матч показывает, что «Салават» может переигрывать лучших представителей КХЛ. Да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем»
– Все понимали, с кем мы играем, и хотели победить. Билетов на матч не было уже давно – вся Уфа ждала, чтобы мы выиграли. Настрой был великолепный, на арене была крутая атмосфера.
– У вас было много борьбы на вбрасываниях с Евгением Кузнецовым. Может о чем-то переговаривались?
– Нет, ничего не обсуждали. Я очень серьезно относился ко вбрасываниям.
– Насколько приятно обыграть СКА, учитывая, что у соперника по именам звездная и именитая команда?
– Большая победа для нас. Сегодняшний матч показывает то, что мы можем переигрывать лучших представителей КХЛ, да и мы сами являемся такой командой, когда правильно играем.
– Вчера вы принимали участие в клубном шоу вместе с Романом Ротенбергом и Евгением Кузнецовым, а сегодня выходили на лед против них. Как удается так быстро психологически переключаться?
– По-другому нельзя. Если ты будешь дружить с соперником, то будешь расслаблен. Надо выходить и играть на сто процентов, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.
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